EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Vormittag

Um 09:22 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,30 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,37 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,35 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.956 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2021 auf bis zu 44,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 59,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 16,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,33 EUR aus.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 172,20 EUR gegenüber 138,22 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Am 09.11.2023 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

