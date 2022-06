EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag fester

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,82 EUR nach oben. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,93 EUR zu. Bei 25,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.986 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 45,83 EUR. 43,66 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,16 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 28,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 40,83 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,67 EUR umgesetzt, gegenüber 133,09 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,262 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images