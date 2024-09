EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

EVOTEC SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,13 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,13 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.496 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 282,38 Prozent wieder erreichen. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 11,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

