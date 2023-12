EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Minuszeichen in Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Mittwochshandel in Zürich: SLI zum Start in Seitwärtsbewegung

Heute im Fokus

Stifel nimmt DocMorris vor E-Rezept-Start mit 'Buy' wieder auf. EVOTEC-Partner erhält Marktzulassung in China für Mittel gegen Schlafstörungen. Rio Tinto plant Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea. Lufthansa-Werbung in England verboten. HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik. Aktienrückkaufprogramm bei BMW.