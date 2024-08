EVOTEC SE Aktie News: Anleger setzen EVOTEC SE am Mittwochvormittag unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 34,3 Prozent bei 5,47 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 34,3 Prozent auf 5,47 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 5,35 EUR. Bei 5,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 969.090 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 76,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,35 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,19 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 14,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,224 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren