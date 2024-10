EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Montagmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 5,95 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,1 Prozent auf 5,95 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 5,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 624.995 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 264,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,08 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,710 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags