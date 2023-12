EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 18,45 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,45 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,54 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.505 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 32,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 24,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 196,28 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

