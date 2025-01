EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 8,56 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,56 EUR an der Tafel. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,63 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,46 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.356 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 51,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen