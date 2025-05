EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Montagnachmittag

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 7,28 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 7,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 898.392 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 10,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 31,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 30,49 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,90 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,459 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

