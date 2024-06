EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 8,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 9,26 EUR. Bei 8,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582.598 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 172,31 Prozent hinzugewinnen. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 22.05.2024 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,164 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

