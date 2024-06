EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 9,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,3 Prozent auf 9,16 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 9,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.281.975 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 62,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 8,28 EUR. Abschläge von 9,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 22.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,69 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 208,73 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,164 EUR ausweisen wird.

