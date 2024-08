EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag schwächer

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 5,41 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 5,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 555.597 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 333,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Abschläge von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,320 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

