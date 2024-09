EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 6,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,26 EUR. Mit einem Wert von 6,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 240.834 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 73,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 17,79 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,60 EUR an.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: Gewinne im TecDAX