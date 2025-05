Aktie im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Aufschlag

13.05.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 7,40 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,58 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 861.248 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,66 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 43,98 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 46,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,90 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,459 EUR je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie EVOTEC-Aktie mit Kurseinbruch: Operatives Ergebnis unter den Erwartungen TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen EVOTEC SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images