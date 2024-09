EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Freitagvormittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,5 Prozent auf 6,07 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,10 EUR. Bei 6,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.727 Stück gehandelt.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 286,48 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,60 EUR an.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

