EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 6,49 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 6,49 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.326 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 127,58 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,28 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,762 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben