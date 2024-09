EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Dienstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,26 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,26 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,29 EUR. Bisher wurden heute 10.466 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,67 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 262,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,10 Prozent.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR ausweisen wird.

