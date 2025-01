EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag nach

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 7,95 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 7,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,89 EUR aus. Mit einem Wert von 8,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.913 EVOTEC SE-Aktien.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 99,18 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,28 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,776 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

