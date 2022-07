EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.07.2022 16:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 25,18 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 25,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 176.852 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,83 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,16 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,90 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,83 EUR.

Am 11.05.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,32 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 164,67 EUR gegenüber 133,09 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte EVOTEC SE am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images