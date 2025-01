EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 7,92 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 7,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.773 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 15,83 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 99,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 36,11 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften.

