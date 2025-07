EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,41 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 7,41 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,35 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.625 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 31,70 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,80 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,476 EUR je Aktie aus.

