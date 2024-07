Aktie im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

23.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 8,99 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:05 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,06 EUR. Bei 8,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 17.594 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 172,01 Prozent wieder erreichen. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,70 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,00 EUR für die EVOTEC SE-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025. Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,245 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit Kursplus Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

