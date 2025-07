EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,33 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 6,33 EUR nach oben. Bei 6,37 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 921.206 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,01 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,488 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

