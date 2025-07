EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 6,21 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 6,21 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,21 EUR. Mit einem Wert von 6,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.392 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 70,96 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,54 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,60 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 199,98 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 208,73 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,488 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

