EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 8,68 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 8,68 EUR ab. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,65 EUR. Mit einem Wert von 8,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 156.826 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 181,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,88 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,69 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 208,73 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,245 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

