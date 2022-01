EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,92 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 35,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.112 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2021).

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,86 EUR an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,267 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi oder Takeda sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.

