EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,42 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,42 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,49 EUR. Bei 6,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.542 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,06 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Mit Abgaben von 21,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

