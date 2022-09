EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Abschlägen

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 17,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,48 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.296 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 45,47 EUR markierte der Titel am 23.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,19 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 2,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 37,17 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 138,22 EUR umgesetzt.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

