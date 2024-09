EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag deutlich an

Kurs der EVOTEC SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 6,23 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 6,23 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 626.562 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 248,43 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 18,71 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 182,12 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 170,28 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,572 EUR ausweisen wird.

