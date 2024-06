EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 8,60 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 8,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 8,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 178.391 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 184,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 7,22 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 22.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 240,69 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.08.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,212 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

