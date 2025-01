EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EVOTEC SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,21 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr bei 8,21 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 8,49 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 174.585 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 80,01 Prozent zulegen. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 62,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

