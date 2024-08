EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Donnerstagmittag stark

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 6,75 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 6,75 EUR zu. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 281.760 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 71,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,528 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

