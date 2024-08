EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag verlustreich

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,38 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,38 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,37 EUR. Bisher wurden heute 14.589 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 267,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 25,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 11,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,33 Prozent zurück. Hier wurden 182,12 Mio. EUR gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,528 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Schwacher Handel: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags