EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 8,81 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 8,81 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,81 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 248.330 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,39 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,06 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 14,40 EUR.

Am 22.05.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 208,73 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,28 Prozent präsentiert.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,224 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus