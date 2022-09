EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 17,83 EUR zu. Bei 17,94 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,25 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.622 Stück gehandelt.

Am 23.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,47 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 60,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (17,06 EUR). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 4,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,22 EUR in den Büchern standen.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

