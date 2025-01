EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Vormittag

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 8,56 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 8,56 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,54 EUR. Bei 8,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 21.585 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 72,65 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,85 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR im Vergleich zu 196,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Handelsende zu

Gewinne in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus