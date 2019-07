Miese Arbeitsbedingungen bei Tesla für rekordträchtige Model 3-Produktion?

Aktien in diesem Artikel Tesla 227,80 EUR

• Mitarbeiter berichten von mangelnden Bedingungen in der Produktion• Isolierband für schnelle Reparaturen am Fließband eingesetzt• Tesla dementiert belastende Aussagen

Tesla-Mitarbeiter: Erschwerte Arbeitsbedingungen

Wie der US-amerikanische Nachrichtensender CBNC verlautet, hätten einige ehemalige sowie aktuelle Angestellte des Elektroautobauers Tesla über die Missstände in der Zeltproduktionshalle "GA-4" aufgeklärt. Das "General Assembly 4" wurde ursprünglich Anfang 2018 als Überbrückungsmaßnahme eingesetzt. Hier sollte hauptsächlich von Hand gearbeitet werden - die automatisierten Innenmontagelinien verfügten dagegen über eine fortschrittliche Robotik. Dementsprechend hart soll die körperliche Arbeit in der Zeltfabrik sein, während die Atmosphäre dennoch gut sei. Allerdings gaben einige Beschäftigte gegenüber CNBC an, dass Tesla-Angestellte in der zeltartigen, offenen Produktionshalle vor allem den Wetterbedingungen ausgeliefert seien - insbesondere extreme Hitze habe bereits Hitzeerschöpfung und Hitzeausschläge verursacht. Bei Regen und Kälte gebe es ebenso Probleme. Wie einer der ehemaligen Mitarbeiter verlautbarte, standen die Angestellten wohl so unter Druck, dass sie beispielsweise die angebotene Ruhepause nicht hätten wahrnehmen können. Auch Schädlinge haben offenbar die Produktion in GA-4 erschwert, denn angeblich sei es bereits zu Ausfällen aufgrund von durchgenagter Drähte durch Mäuse gekommen.

Produktions-Pfusch, um Ziele zu erreichen?

Zeitdruck scheint zudem ein weiterer Krisenherd in der Zelthalle zu sein, weshalb Mitarbeiter unter Druck standen. Fünf Personen beichteten gegenüber CNBC, dass bei fehlenden Schrauben, Muttern oder anderen Kleinstbestandteilen weggeschaut wurde. Ein ehemaliger Tesla-Techniker bemängelte, dass lose Verbindungen bei der Inspektion nur schwer erkannt werden. Dies könnte durchaus zu Problemen führen, wenn beispielsweise eine der Muttern fehlt, die eine elektrische Verbindung sichern soll. Mike Remsey, Senior Automotive Research Direktor bei Gartner sagte zum US-Sender, dass diese Mentalität "mit ziemlicher Sicherheit Qualitätsprobleme auf die Straße" bringt.

Um die ambitionierten Produktionsziele einhalten zu können, wurden von einigen Arbeitskräften in GA-4 außerdem unkonventionelle Maßnahmen verlangt, um Zeit zu sparen. So wurden wohl einige dazu verdonnert, schnelle Reparaturen mit Isolierband vorzunehmen: Risse an Kunststoffgehäusen mussten angeblich mit dem speziellen Klebeband repariert werden, anstatt auf ein Ersatzteil zu warten, berichtet der US-Sender, dem sogar von den Mitarbeitern aufgenommene Beweisfotos vorliegen.

Kehrt Tesla die Probleme unter den Teppich?

Eine Arzthelferin, die kurze Zeit vor Ort arbeitete, sowie ein ehemaliger Personaler bei Tesla bestätigten grob diese Aussagen. "Es war allgemein bekannt, dass das GA4-Zelt und North Paint die schwierigsten Arbeitsplätze bei Tesla darstellten", zitiert CNBC die medizinische Fachkraft. Auch der ehemalige HR-Mitarbeiter bestätigte, dass die Arbeitsbedingungen in der Zeltfabrik härter und daher eher für jüngere Leute geeignet seien. Es ist also durchaus möglich, dass das Rekordquartal erreicht werden konnte, weil Mitarbeiter den erschwerten Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren.

Der Konzern hinter Milliardär Elon Musk dementiert dagegen die belastenden Anschuldigungen und bezeichnet die Aussagen als irreführend. "Wir arbeiten hart daran, ein sicheres, faires und möglichst spaßiges Arbeitsumfeld zu kreieren", zitiert CNBC aus einer Stellungnahme des Elektroautobauers. Tesla weist außerdem darauf hin, dass die Nachfrage unter Bestandsarbeitskräften nach einer Tätigkeit in GA-4 sehr hoch sei. Angezogen würden sie demnach von den Erlebnissen ihrer Kollegen - auch ehemalige Mitarbeiter berichteten, dass Kameradschaftlichkeit hoch im Rennen sei und man unter Zustimmung Musik in der Zeltfabrik hören dürfe. Offensichtlich scheint bei einem Großteil die besondere Atmosphäre die erschwerten Arbeitsbedingungen wieder wett zu machen.

