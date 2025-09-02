DAX23.588 +0,4%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.185 -0,2%Nas21.511 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Aktienkurs im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester

03.09.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 213,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
181,22 EUR 0,12 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 15:51 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 214,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.554 Expedia-Aktien.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,49 USD. 1,35 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 126,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
