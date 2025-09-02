Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 213,62 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 15:51 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 214,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.554 Expedia-Aktien.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,49 USD. 1,35 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 126,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

