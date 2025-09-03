DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.443 +0,4%Nas21.571 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,09 -0,5%Gold3.546 -0,4%
Expedia im Blick

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagnachmittag freundlich

04.09.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Expedia zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 213,70 USD.

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 213,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 213,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.962 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 216,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 126,46 USD am 12.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen