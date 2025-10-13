Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Montagnachmittag zu
Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 212,01 USD.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 212,01 USD zu. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 213,00 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 212,55 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 18.336 Aktien.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD an. 13,49 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 130,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 62,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.
Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 14,27 USD je Aktie.
