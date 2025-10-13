DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagabend auf grünem Terrain

13.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 215,15 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
180,26 EUR -4,34 EUR -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:06 Uhr 2,3 Prozent auf 215,15 USD. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 216,78 USD zu. Bei 212,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 126.496 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 10,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,40 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,79 Mrd. USD im Vergleich zu 3,56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,27 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

