So bewegt sich Expedia

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag tiefer

16.09.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 226,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
190,80 EUR 3,88 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 226,70 USD abwärts. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 226,70 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 227,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 30.391 Expedia-Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 1,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,79 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
