Aktienkurs aktuell

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit Kursplus

26.09.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
181,56 EUR -1,32 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 221,17 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 221,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 109.714 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 228,99 USD. 3,54 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 130,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,05 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,79 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 30.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,25 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
