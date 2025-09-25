Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 221,17 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 221,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 109.714 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 228,99 USD. 3,54 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 130,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,05 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,79 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 30.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,25 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer