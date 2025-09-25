Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Expedia-Kurs

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 218,13 USD zu.

Das Papier von Expedia konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 218,13 USD. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 218,19 USD zu. Bei 216,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 19.080 Expedia-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 228,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 4,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 lud Expedia zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3,56 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

