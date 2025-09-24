Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Expedia
Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 213,03 USD.
Das Papier von Expedia befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 213,03 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Expedia-Aktie bis auf 212,63 USD. Bei 216,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157.063 Expedia-Aktien.
Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,99 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 7,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,48 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Expedia-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.
