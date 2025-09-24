Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 215,69 USD.

Die Expedia-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 215,69 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,42 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,38 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.934 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,99 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 130,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 39,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

