Expedia im Blick

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verteidigt am Nachmittag Tendenz

29.09.25 16:11 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 222,91 USD.

Die Expedia-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 222,91 USD. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 224,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Expedia-Aktie bis auf 221,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 224,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.775 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,99 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 2,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 41,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
