Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 221,91 USD.

Die Expedia-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 221,91 USD. In der Spitze büßte die Expedia-Aktie bis auf 220,48 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.359 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. 3,19 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 70,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umgesetzt.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,25 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

