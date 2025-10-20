Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 219,55 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,2 Prozent auf 219,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 219,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.538 Expedia-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 9,59 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Expedia.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 14,26 USD je Aktie.

