Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 218,35 USD zu.

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 218,35 USD. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 218,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14.048 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 9,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,80 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Expedia rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,26 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer